Державний секретар Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа готова застосувати силу, щоб забезпечити максимально можливу співпрацю виконуючої обов’язки президента Венесуели Делсі Родрігес зі США, сподіваючись, що особисті інтереси мотивуватимуть її просувати ключові американські цілі, пише Bloomberg.

Родрігес зобов’язалася відкрити енергетичний сектор Венесуели для американських компаній, забезпечити пільговий доступ до виробництва та використовувати гроші від продажу нафти для купівлі американських товарів, заявив Рубіо у своєму виступі, підготовленому для слухань із законодавцями в середу.

Це слухання – перший публічний виступ Рубіо перед Конгресом після складного рейду США на Каракас, який призвів до захоплення її попередника Ніколаса Мадуро 3 січня.

Міністерство юстиції США висунуло Мадуро звинувачення, що включало наркотероризм, і Рубіо високо оцінив операцію як зусилля правоохоронних органів, виконані без втрат жодного життя серед американських військовослужбовців. Мадуро, який зараз перебуває у в’язниці Нью-Йорка, не визнав себе винним.

Демократи розкритикували цей рейд як незаконний акт війни, який обійшов Конгрес і тепер ризикує втягнути США у розширені зобов’язання щодо відбудови Венесуели.

«Ми готові застосувати силу, щоб забезпечити максимальну співпрацю, якщо інші методи не спрацюють», – сказав Рубіо у заяві для Комітету Сенату з міжнародних відносин. «Ми сподіваємося, що це не виявиться необхідним, але ми ніколи не ухилятимемося від нашого обов’язку перед американським народом та нашої місії в цій півкулі».

У другій половині минулого року США зібрали найбільше розгортання військ у водах навколо Латинської Америки за десятиліття та підірвали човни, нібито пов’язані з наркокартелями. Але з середини грудня президент Дональд Трамп переключив увагу на нафтову промисловість Венесуели, звинувативши соціалістичний уряд у крадіжці американських активів та рекламуючи угоду, укладену після Мадуро, про відправку до США до 50 мільйонів барелів нафти для продажу на благо обох країн.

США також перехопили щонайменше сім танкерів, що використовувалися для експорту венесуельської нафти, продовжуючи боротьбу з глобальним тіньовим флотом, який використовується для перевезення санкційної нафти.

Родрігес заявив раніше цього тижня, що Венесуелі «досить» втручання США, оскільки уряд стикається зі зростаючим невдоволенням з боку державних груп та лівих партій щодо планів реформування нафтової промисловості.

Нарощування військової сили та напади у водах навколо Венесуели минулого року відбулися, незважаючи на те, що більшість смертей від наркотиків сталися внаслідок вживання фентанілу, а дані Управління з боротьби з наркотиками показують, що наркотик широко виробляється в Мексиці, а не у Венесуелі, яка є маршрутом незаконного обігу кокаїну.

Хоча адміністрація Трампа підкреслює зв’язки між незаконним обігом обох наркотиків, цей розрив спонукав законодавців-демократів заявити, що кампанія весь цей час була пов’язана з нафтою.

Через кілька годин після захоплення Мадуро Трамп оголосив, що США планують співпрацювати з Родрігесом, який провів понад сім років на посаді віце-президента поваленого лідера, а не з популярною лідеркою опозиції Марією Коріною Мачадо.

Тим не менш, Трамп продовжував спілкуватися і з Мачадо, запросивши її на обід до Білого дому та сказавши, що він «дуже, дуже вражений». Під час цього заходу вона вручила йому свою медаль Нобелівської премії миру за 2025 рік.

Рубіо планує зустрітися з Мачадо в Державному департаменті пізніше в середу, після слухань у Сенаті.