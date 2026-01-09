За доказовою базою Служби безпеки України реальний термін ув’язнення отримав агент фсб, який виконував розвідувальні завдання ворога на Миколаївщині. Засудженим є 35-річний рецидивіст, що збирав дані для коригування авіаційних ударів рф по підрозділах Сил оборони у прифронтовому місті.

Про це повідомляє УСБУ в Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Слідством встановлено, що до початку повномасштабної агресії рф зловмисник відбував покарання за тяжкі злочини у виправній установі Херсона. Після тимчасової окупації міста представники держави-агресора незаконно вивезли його на територію росії, де завербували через кадрового співробітника фсб.

Виконуючи завдання російської спецслужби, агент прибув в Україну транзитом через треті країни та оселився у Миколаєві, де розпочав збір розвідувальної інформації.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила ворожого поплічника та задокументувала його злочинну діяльність ще на початковому етапі. Пріоритетними цілями противника були місця зосередження особового складу і військової техніки Сил оборони.

Для збору відомостей фігурант приховано фотографував потенційні локації перебування українських військових, а також у ході побутових розмов «втемну» випитував необхідну інформацію у знайомих.

Зловмисника затримали співробітники СБУ у січні 2025 року за місцем проживання. Одночасно були вжиті додаткові заходи для убезпечення об’єктів Сил оборони.

Під час обшуків у засудженого вилучено мобільний телефон, який він використовував для контакту з російським куратором.

За матеріалами СБУ інформатора визнано винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

