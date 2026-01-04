Заводський районний суд міста Миколаєва визнав місцевого жителя винним у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 30 грудня.

За матеріалами справи, у квітні і серпні 2024 року обвинувачений надсилав у Telegram представнику російських спецслужб голосові повідомлення про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розташування підприємств оборонно-промислового комплексу і результати обстрілів цивільної чи військової інфраструктури. Зокрема, зазначав, що ракета попала по заводу, на якому збирають дрони, але загалом військових у мало і місто пусте.

Доступ до переписки обвинуваченого в Telegram правоохоронці перехопили без його відома в рамках негласних слідчих розшукових дій.

У судовому засіданні чоловік розповів, що народився і тривалий час проживав у Калінінграді, РФ. Потім він переїхав в український Миколаїв, але часто їздив в Росію, навідував свою матір, яка переїхала в Україну з 2014 року. Також в РФ досі проживає його товариш, який, начебто, є цивільною людиною.

Обвинувачений зізнався, що в лютому 2023-го через Польщу їздив у Калінінград, щоб забрати мазь для суглобів, яку йому переслав цілитель з Карелії. Під час поїздки прикордонники поперпедили, що до нього підʼїде чоловік поспілкуватися. Потім він дійсно зустрівся із незнайомцем, який цікавився обстановкою в Миколаєві. Далі він переписувався із ним у Telegram. Чи був це представник ФСБ РФ обвинувачений каже, що не знає. Також чоловік стверджував, що спілкувався із працівником СБУ і росіянин попросив цей контакт. Обвинувачений хотів ще раз у жовтні 2024-го їхати в Росію, але був затриманий. Після цього його телефон був у працівників СБУ і, як каже обвинувачений, він продовжував ще 5 місяців спілкуватися з росіянином, відправляв голосові повідомлення, тобто співпрацював зі слідством.

Чоловік не погоджувався із тим, що вчинив державну зраду, тому що не вважає себе громадянином України.

Він розповів, що був військовослужбовцем, в 1991 році прийняв громадянство РФ та отримав російський паспорт. Але продовжив військову службу у Миколаєві. Після звільнення з війська він деякий час проживав у Калінінграді, а потім знову повернувся до Миколаєва, до своєї родини. Обвинувачений говорив, що громадянство України у встановленому законодавством порядку не прийняв, знайома паспортистка у Миколаєві просто видала йому паспорт громадянина України, але де цей паспорт він не знає і зберігає тільки російський паспорт.

Але, як зʼясувалося, у 2008 році для реєстрації шлюбу з громадянкою України він надав український паспорт.

Доказів того, що обвинувачений позбавлений громадянства України або відмовився від нього, суду не надано.

На сьогодні чоловік розлучений і має двох неповнолітніх дітей.

Зрадника засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

