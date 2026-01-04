Підпал кабельної лінії на електростанції Ліхтерфельде призвів до відключення електроенергії в десятках тисяч домогосподарств на південному заході Берліна. Відновити електропостачання обіцяють не раніше 8 січня через масштаб пошкоджень.

Про це повідомило видання Tagesspiegel у неділю, 4 січня, передають Українські новини.

Сенатор Берліна з економічних питань Франциска Гіффф заявила, що пошкодження дуже значні. За її словами, п’ять високовольтних та десять середньовольтних кабелів були знищені внаслідок пожежі в суботу, 3 січня. Запалювальні пристрої були розміщені безпосередньо під кабелями, а сила нагрівання та подальшого горіння була дуже великою.

🌑🇩🇪 A massive blackout has hit Berlin after unknown set fire to a power facility.



Tens of thousands are without electricity.

Authorities say full restoration may take until January 8. pic.twitter.com/9yzZod3SIe — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) January 4, 2026

“Зазвичай ремонт таких кабелів товщиною десять сантиметрів триває п’ять тижнів — тепер усі команди Stromnetz Berlin та його партнери працюватимуть цілодобово, щоб досягти цього за п’ять днів“, – заявив представник оператора електромереж.

Фото: x/Künstliche Intelligenz

Видання пише, о відповідальність за підпал узяла на себе ліворадикальна група “Вулкан”, яка назвала це “актом самооборони”. Десятки тисяч домогосподарств на південному заході Берліна залишаються без електрики та опалення з ранку суботи, що група описала атаку як “дію, спрямовану на загальне благо”.

Блекаут у Берліні. Фото: x/nexta_tv