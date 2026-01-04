Військова операція США, в результаті якої затримали президента Венесуели Ніколаса Мадуро, викликала міжнародну тривогу: занепокоєння висловили як союзники, так і противники Вашингтона та Каракаса.

Президент Дональд Трамп заявив, що США будуть «керувати» Венесуелою і використовувати її величезні запаси нафти. Він опублікував фотографію Мадуро в наручниках і з пов’язкою на очах, зроблену на борту військового корабля США.

Мадуро і його дружину доправили вертольотом до Нью-Йорка, де їм пред’явлені звинувачення в наркоторгівлі та незаконному зберіганні зброї.

Їх затримали американські спецпризначенці під час операції, в ході якої були завдані авіаудари по об’єктах у столиці Венесуели Каракасі та її околицях.

Такі країни, як Китай, Росія та Іран, які мають давні зв’язки з урядом Мадуро, швидко засудили цю операцію. Але їхнє занепокоєння поділяють і союзники Вашингтона, включаючи Францію та ЄС.

Основні реакції зібрав Kyiv Post.

Китай

У неділю Китай закликав «негайно звільнити» Мадуро, заявивши, що «рішуче засуджує» операцію США у Венесуелі.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що США «явно порушують міжнародне право, основні норми міжнародних відносин, а також цілі та принципи Статуту ООН».

Росія

РФ зажадала від керівництва США «переглянути свою позицію і звільнити законно обраного президента суверенної країни та його дружину».

Іран

Іран, який Трамп бомбив минулого року, заявив, що «рішуче засуджує військовий напад США на Венесуелу і грубе порушення національного суверенітету та територіальної цілісності країни».

Мексика

Мексика, якій Трамп також погрожував військовою силою через наркотрафік, рішуче засудила військові дії США у Венесуелі, заявивши, що вони «серйозно загрожують регіональній стабільності».

Колумбія

Президент Колумбії Густаво Петро, країна якого межує з Венесуелою, назвав дії США «посяганням на суверенітет» Латинської Америки, що призведе до гуманітарної кризи.

Бразилія

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва засудив атаки США як «серйозну образу» суверенітету Венесуели.

Куба

Куба, сильний союзник Венесуели, засудила «державний тероризм проти хороброго венесуельського народу».

Іспанія

Прем’єр-міністр Педро Санчес заявив, що втручання «порушує міжнародне право і штовхає регіон до горизонту невизначеності та мілітаризму».

Франція

Франція заявила, що операція США підриває міжнародне право і що жодне рішення щодо кризи у Венесуелі не може бути нав’язане ззовні.

Президент Еммануель Макрон закликав кандидата в президенти 2004 року Едмундо Гонсалеса Уррутію очолити політичний перехід.

Німеччина

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Мадуро «привів свою країну до руїни», але назвав дії США юридично «складними».

ЄС

ЄС загалом висловив занепокоєння розвитком подій і закликав до поваги міжнародного права, зазначивши, що Мадуро «не має легітимності».

Однак країна-кандидатка в ЄС Північна Македонія, разом з іншими балканськими країнами Албанією та Косово, підтримала Вашингтон.

«Ми підтримуємо США та венесуельський народ у боротьбі за свободу і демократію», – заявив міністр закордонних справ Північної Македонії Тимчо Муцунський.

Велика Британія

Прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія обговорить «розвиток ситуації» у Венесуелі зі своїми американськими колегами, зазначивши при цьому, що Велика Британія «не буде плакати» з приводу падіння «режиму» Мадуро.

Італія

У рідкісному для великої європейської країни прояві підтримки операції США, ультраправа прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, союзниця Трампа, заявила, що військові дії США у Венесуелі є «законними» і «оборонними».

Ізраїль

Ізраїль також привітав операцію, заявивши, що Вашингтон діяв як «лідер вільного світу».

Україна

Україна, яка залежить від підтримки США у війні проти Росії, що вторглася на її територію, не торкалася питання законності застосування військової сили такою великою країною, як Америка, проти набагато меншої, як Венесуела.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга натомість зосередився на відсутності легітимності Мадуро та репресіях венесуельського уряду, одночасно підтримуючи «демократію, права людини та інтереси венесуельців».

Південна Африка

Південна Африка, яку Трамп звинувачує в дискримінації – і навіть «геноциді» – меншини білих африканерів, заявила: «Незаконне, одностороннє застосування сили такого характеру підриває стабільність міжнародного порядку та принцип рівності між народами».

ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш був «глибоко стурбований» ударами США, а його речник процитував його слова, що це може «стати небезпечним прецедентом».

Греція

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Мадуро «очолював жорстоку і репресивну диктатуру, яка принесла венесуельському народу неймовірні страждання».

«Кінець його режиму дає країні нову надію. Зараз не час коментувати законність останніх дій», – сказав він.