Неприємну новину повідомив відомий український фахівець, консультант та технічний блогер у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

-Противник продовжує шукати способи знищення нашої авіації. Сьогодні ми вперше зіткнулися з Шахедом, на борту якого встановлено ПЗРК.

Шахед обладнаний камерою і радіомодемом. Запуск ракети здійснюється пілотом Шахеда, який керує ним з території РФ.

Прошу пілотів армійської авіації взяти до відома появу нової загрози. Слід уникати підходу до Шахеда зустрічним курсом і бути обережніше, – закликав Флеш.