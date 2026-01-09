Вчора, 8 січня, близько 20:20 на Миколаївщині, автодорозі М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» поблизу с. Половинки сталось зіткнення транспортних засобів Mazda, за кермом якого перебував 40-річний водій, та Scania з напівпричепом Maisonneuve, під керуванням 61-річного водія, що, за попередніми даними, рухались у зустрічному напрямку. Після зіткнення обидва транспортні засоби зʼїхали за межі проїзної частини, де відбулось загорання легкового автомобіля.

У результаті автопригоди 40-річний водій легковика від отриманих травм загинув на місці події.

Наразі слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.