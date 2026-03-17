Про податкові спори, практику їх вирішення та як відстояти інтереси платників і держави говорили під час зустрічі в. о. Голови ДПС Леся Карнаух та представники Асоціації правників України.

Топ-тема – розвиток податкової медіації. За останній час ДПС вже довела своє прагнення змінити філософію взаємодії з платникам податків – діалог та справедливі правила, які зрозумілі всім.

«Один із кроків – запровадження податкової медіації. І в цьому напрямі активно співпрацюємо з Радою бізнес-омбудсмена. Ми вже реалізували перший кейс, коли шляхом переговорів вдалося вирішити складний спір, який мав всі шанси перетворитися у кількарічну судову тяганину», – зазначила очільниця ДПС. Ще одне питання – виконання рішень судів.

«Рішення судів мають виконуватися вчасно. Це моя послідовна позиція. Бо це фундамент довіри», – підкреслила Леся Карнаух.

Вона, зокрема, відзначила, що є позитивна тенденція на зменшення кількості звернень платників до ДПС щодо виконання судових рішень.

Також учасники говорили про межу між податковим контролем і кримінальним переслідуванням, про співпрацю з БЕБ та іншими правоохоронними органами.

Розповіла очільниця ДПС і про удосконалення цифровізації. Щодня через електронні сервіси ДПС проходять сотні тисяч документів, декларацій та запитів, мільйони платників користуються цифровими інструментами податкової. Тому все має бути сучасно, максимально зрозуміло і прозоро.

«Діалог з правниками важливий. І що більше такого діалогу – то сильнішою стає вся система», – акцентувала Леся Карнаух.