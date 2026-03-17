Сьогодні Президент України Володимир Зеленський виступив у британському парламенті.

Сьогоднішня промова мала більш оптимістичний тон, ніж попередні дві промови українського президента перед британським парламентом.

Такими були враження головного політичного кореспондента Sky News Джона Крейга, передає Інше ТВ.

«Його (Зеленського – прим.ред.) промова була майже рекламною презентацією, в якій йшлося про те, що можна зробити з українськими дронами-перехоплювачами, і як їх також можна використовувати в конфлікті на Близькому Сході.

Зеленський сказав, що інвестиції в Україну можуть принести користь Великій Британії та її союзникам у Перській затоці, закликаючи до більш тісної співпраці.

Цей заклик не залишився непочутим для сера Кіра Стармера, який раніше оголосив про нову угоду з Зеленським щодо дронів», – зазначив Джон Крейг.

