У Лондоні Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії провели першу зустріч у форматі стратегічного діалогу й підписали Декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості.

Про це повідомили в Офісі Президента України, передає Інше ТВ.

«Дякую за вашу підтримку та особисті зусилля, щоб допомогти нам, і дякую Великій Британії за те, що ви були з нами протягом усієї цієї важкої зими – це була дійсно дуже важка зима. І, слава Богу, вона вже в минулому, але ми не можемо просто зупинитися – нам треба рухатися дуже швидко», – сказав Володимир Зеленський.

Основний фокус уваги під час зустрічі – розвиток спільного оборонного виробництва та посилення української протиповітряної оборони додатковими ракетами для систем ППО. Президент поінформував про ситуацію на фронті, російські атаки й потреби України для захисту життів. Лідери говорили про можливості та шляхи забезпечення необхідною кількістю ракет.

Президент і Прем’єр-міністр обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

«Я вважаю, що нам дуже важливо чітко визначити, що в центрі уваги має залишатися Україна. По-друге, нам дуже важливо залишатися чіткими та послідовними в тому, що Путін не може отримати вигоду від конфлікту в Ірані чи то у вигляді цін на нафту, чи то у вигляді послаблення санкцій. Нам дуже важливо зберігати рішучість у питанні підтримки України та робити все можливе, щоб послабити позиції Путіна», – наголосив Кір Стармер.

Володимир Зеленський і Кір Стармер також говорили про дипломатичні зусилля для досягнення достойного миру й рішення, необхідні для посилення санкцій проти Росії, зокрема боротьбу з російським танкерним флотом.

