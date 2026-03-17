Судна з нафтою поновлюють транзит через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє радник Білого дому з питань економіки Кевін Гассетт в інтерв’ю CNBC, пише Mind.

Посадовець заявив, що Білий дім налаштований позитивно та вважає, що бойові дії з Іраном невдовзі мають закінчитися.

«Вже можна сказати, що судна починають проходити Ормузькою протокою. Ціни теж мають стабілізуватися протягом кількох тижнів після завершення конфлікту на Близькому Сході», – зазначив Кевін Гассетт.

Також економіст припустив, що держави Азії можуть скоротити відвантаження пального до Сполучених Штатів, намагаючись компенсувати брак близькосхідної нафти на внутрішніх ринках. Проте Гассетт запевнив, що у США є план дій на випадок такого сценарію.

Президент США Дональд Трамп переніс зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Причиною став конфлікт з Іраном, який триває.

