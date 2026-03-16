Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та генсек ООН Антоніу Гутерреш обговорили створення аналогу українського «зернового коридору» на Близькому Сході.

Про це перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає кореспондент Укрінформу в Брюсселі.

«Важливо, щоб напруга на Близькому Сході не відволікала увагу від України», – підкреслила Каллас.

Вона також зауважила, що послаблення санкцій США проти російської нафти є небезпечним прецедентом.

«Зараз потрібно, щоб у Росії було менше грошей для ведення війни, а не більше», – наголосила висока представниця ЄС.

За її словами, блокування Ормузької протоки йде на користь Кремлю.

У зв’язку з цим Євросоюзу треба «зробити більше», щоб не допустити отримання Росією надприбутків та сприяти розблокуванню протоки, заявила Каллас.

Вона додала, що на вихідних мала розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, під час якої обговорювалося, як можна забезпечити безперервні поставки енергоносіїв та добрив на Близький Схід за аналогією із зерновим коридором у Чорному морі.