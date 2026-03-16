Війська Армії оборони Ізраїлю розпочали обмежені та цілеспрямовані наземні операції проти ключових опорних пунктів “Хезболли” на півдні Лівану, спрямовані на посилення передової оборонної зони.

“Ця діяльність є частиною ширших оборонних зусиль зі створення та посилення передової оборонної позиції, що включає демонтаж терористичної інфраструктури та ліквідацію терористів, що діють у цьому районі, з метою створення додаткового рівня безпеки для жителів півночі Ізраїлю”, – йдеться в офіційному повідомленні.