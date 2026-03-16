На 98-й церемонії вручення премії Оскар голлівудський актор Шон Пенн отримав свою третю статуетку в кар’єрі, ставши найкращим актором другого плану за роль у фільмі Одна битва за іншою. Втім, актор проігнорував захід та не з’явився на червоній доріжці, оскільки на той момент він вже був у дорозі до України, повідомляє New York Times з посиланням на джерела, пише Кореспондент.

Пенн вирішив приїхати в Україну замість того, щоб бути присутнім на церемонії. Джерела не уточнили, чим саме він планує займатися в Україні або які міста він відвідає, але зазначено, що його план поїздки був запланований до початку церемонії, а маршрут, ймовірно, міг змінитися.

Це була шоста номінація Пенна на Оскарі, і він тепер має три статуетки (раніше нагороди отримав за ролі в фільмах Мілк та Таємнича річка). Таку кількість Оскарів мають лише кілька акторів: Меріл Стріп, Денієл Дей-Льюїс, Джек Ніколсон і Інгрід Бергман.

Під час церемонії ведучий Кіран Калкін, оголошуючи переможця в номінації Найкращий актор другого плану, зазначив, що Пенн не зміг бути присутнім: “Шон Пенн не зміг бути тут цього вечора, або не захотів, тому я візьму нагороду від його імені.

Пенн неодноразово відвідував Україну з початку повномасштабної війни. Він працював над документальним фільмом про Володимира Зеленського, який згодом перетворився на стрічку про війну в Україні.

Також, у листопаді 2022 року, Пенн передав свою статуетку Оскар президенту України Володимиру Зеленському, сказавши, що вона повернеться тільки після перемоги України. Від Зеленського Пенн отримав орден За заслуги ІІІ ступеня.

Крім того, актор знявся в українському кіноальманасі Війна очима тварин режисера Мирослава Слабошпицького. За словами продюсера Олега Кохана, гонорар Пенна за участь у фільмі склав символічний один долар, оскільки згідно з правилами Гільдії кіноакторів США, актор не може працювати безкоштовно.