У січні – лютому 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено понад 1,9 млрд грн податкових платежів. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи місцевих бюджетів збільшилися на 276,6 млн гривень.

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області значну увагу приділяють наповненню місцевих бюджетів, кошти з яких направляються на розвиток територіальних громад. Саме від цих коштів залежить фінансова спроможність ОТГ, а це – рівень життя громадян, виконання соціальних програм, а також суттєва та вчасна допомога Збройним Силам України.

Бюджетоформуючими податками місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва та плата за землю.

Слід зазначити, що майже 64 відс. у загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів посідає податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО). У січні – лютому поточного року місцеві бюджети отримали 1,2 млрд грн ПДФО, що на 225,5 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Завдяки наполегливості податківців та сумлінності підприємців і аграріїв, які використовують спрощену систему оподаткування, до місцевих скарбниць надійшло 421,3 млн грн єдиного податку, питома вага якого в загальній сумі надходжень місцевих бюджетів складає 21,5 відсотка. Це на 10,2 відс., або на 39,1 млн грн більше, ніж у січні – лютому минулого року.

Власники та орендарі земельних ділянок поповнили бюджети громад області на 174,6 млн грн (питома вага 8,9 відсотка), що на 5,7 відс., або на 9,4 млн грн більше, ніж за перші 2 місяці 2025 року.

Ці кошти залишаються в розпорядженні громад і спрямовуються на фінансування соціально важливих напрямів – утримання інфраструктури, благоустрій, підтримку освітніх та медичних закладів.

Саме тісна взаємодія та комунікація з громадами забезпечує наповнення дохідної частини місцевих бюджетів та своєчасне фінансування соціальних потреб на місцях. За кожною сплаченою гривнею – відповідальний бізнес, сумлінні платники та злагоджена робота податкової служби.

Податківці регіону вдячні платникам, які, попри усі негативні обставини пов’язані з війною, відновлюють свою діяльність та чесно сплачують податки.

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області нагадують, що для налагодження якісної та оперативної комунікації з платниками податків діє Офіс податкових консультантів. Його фахівці надають професійну консультаційну підтримку бізнесу та громадянам, допомагають розібратися в нормах податкового законодавства та знайти рішення у складних податкових ситуаціях. Своєчасна сплата податків – це не лише стабільні бюджети громад, а й підтримка економіки держави, важливий внесок у захист і відбудову України. Пам’ятаймо: кожна гривня податків сьогодні працює на наше спільне майбутнє.

Головне управління ДПС у Миколаївській області.