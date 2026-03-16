Увечері 15 березня на лінію «101» надійшло повідомлення про те, що, за попередніми даними, стався вибух побутового газу в житловому будинку в с. Братське Вознесенського району. В повідомленні йшлося, що під завалами могли перебувати діти.

По прибуттю на місце події рятувальники розпочали розбір конструкцій та дістали з понівеченого будинку хлопчика 2017 р.н., якого передали бригаді швидкої медичної допомоги. Його госпіталізовано до лікувального закладу в стані середньої тяжкості.

У ході подальших пошуково-рятувальних робіт було виявлено ще двох дітей 2014 та 2022 р.н. Дівчаток дістали без свідомості, медики проводили реанімаційні заходи на місці, проте, на жаль, врятувати їх не вдалося.

Матір дітей (жінку 1997 р.н.) вибуховою хвилею відкинуло на подвір’я, її одразу шпиталізували. Наразі з опіками голови та рук 2–3 ступенів вона перебуває у лікарні.

Рятувальникам на місці допомагали співробітники поліції та місцеві мешканці.

Від ДСНС працювали 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Ця трагедія – болюче нагадування для кожного з нас про те, наскільки підступним може бути побутовий газ. Аби запобігти подібному, будь ласка, пам’ятайте прості, але життєво важливі правила:

• Регулярна перевірка: Систематично викликайте фахівців для перевірки газового обладнання та вентиляційних каналів.

• Відчули запах? При найменшій підозрі на витік газу негайно перекрийте вентиль, відчиніть вікна, не вмикайте світло чи електроприлади та телефонуйте за номером 104.

• Пильність: Не залишайте увімкнені газові прилади без нагляду та не використовуйте газові плити для обігріву приміщення.

Бережіть себе та своїх найрідніших!