Протягом 15 та в ніч на 16 березня пожежно-рятувальні підрозділи Миколаївщини ліквідували 11 пожеж різного характеру. Чотири з них виникли у приватному секторі:

– покрівлю приватного житлового будинку загасили у с. Доманівка Вознесенського району на площі 60 кв. м;

– літня кухня на території приватного домоволодіння горіла у с. Рябоконеве Благодатненської ТГ Первомайського району. Тут площа склала 24 кв. м;

– пожежі дерев’яних господарчих споруд приборкали вогнеборці у с. Братське на площі 15 кв. м. та с. Доманівка Вознесенського району на площі 25 кв. м. У другому випадку вдалось запобігти поширенню вогню на 2 житлових будинки;

Також під час руху поблизу с. Баловне Костянтинівської ТГ Миколаївського району зайнявся автомобіль Opel Omega на площі 2 кв. м. Займання оперативно ліквідовано вогнеборцями.

6 разів гасили надзвичайники очерет та суху траву в області на загальній площі понад 3,5 га.

Причини пожеж встановлюються.

Від ДСНС працювали 38 співробітників, 10 одиниць техніки. Додатково залучались вогнеборці Галицинівського загону місцевої пожежної охорони та МПО “Гур’ївка”.