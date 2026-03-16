Мирний процес між Україною та РФ за посередництва США опинився у глухому куті. Пріоритети Вашингтона змістилися на конфлікт із Іраном, що вже призвело до пауз у переговорах та затримок із постачанням критично важливого озброєння для ЗСУ, пише Financial Times, передає Кореспондент.

Через ескалацію на Близькому Сході Сполучені Штати фактично призупинили активну участь у переговорному процесі щодо України.

Черговий раунд зустрічей, запланований на початок березня, не відбувся, а нова дата досі не визначена. Європейські дипломати зазначають, що така зміна уваги є вкрай небезпечною для Києва.

“Близький Схід серйозно переорієнтував політичну увагу з України. Для нас і для України це катастрофа”, – цитує видання слова одного з дипломатів ЄС.

Крім політичної підтримки, зміна пріоритетів Білого дому вдарила по обороноздатності України.