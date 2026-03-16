Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево попередив, що нормалізація відносин із Росією сигналізуватиме про слабкість.

По це йдеться в його заяві, передає ЛБ.

Прево наголосив, що існує різниця між діалогом та нормалізацією.

“Сьогодні Росія відмовляється від участі Європи у переговорах. Доки ситуація не зміниться, розмови про нормалізацію є сигналом слабкості та підривають європейську єдність, якої ми потребуємо зараз, як ніколи раніше”, – пояснив він.

Коментарі Прево пролунали після заяви прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера про те, що європейці повинні нормалізувати відносини з Кремлем і укласти угоду про завершення війни в Україні.

Водночас Прево погодився із тим, що ЄС має брати участь у переговорах щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії. На його думку, європейці повинні продовжувати чинити економічний тиск на Кремль, при цьому він вважає, що санкції проти Росії є неефективними без підтримки США.