У неділю, 15 березня, відбувся грандфінал ESL Pro League Season 23.

У рамках вирішальної битви турніру змагалися українська кіберспортивна організація NaVi та Aurora Gaming, пише Кореспондент.

У “народжених перемагати” з першою картою проблем не виникло, тоді як перемогу на другій карті зубами вигризли їхні суперники.

Подальші Nuke і Dust II виявилися для українського колективу вдалими картами, адже, перемігши на них, українці виграли призові турніру в розмірі 100 тисяч доларів.

ESL Pro League. Грандфінал

NaVi – Aurora – 3:1 (13:7, 11:13, 13:8. 13:9)