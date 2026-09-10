9 вересня Уряд ухвалив і направив до Верховної Ради ще три законопроєкти, які є частиною пакета, необхідного для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту державного бюджету.

Проєкти законів стосуються роботи Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Укрзалізниці та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це повідомив Премєр-міністр України Сергій Корецький, передає Інше ТВ.

За його словами, міністри отримали доручення невідкладно опрацювати їх з народними депутатами на рівні комітетів.

«Ситуація з дефіцитом державного бюджету серйозна. Тому нам потрібна спільна та скоординована робота. Свою частину роботи Уряд виконує: з початку вересня ми схвалили та передали на розгляд 8 законопроєктів. Діємо за чітко визначеним планом, і до 1 листопада всі необхідні рішення Уряду будуть ухвалені», – зазначив очільник уряду і закликав народних депутатів України їх підтримати.

Як повідомляло Інше ТВ, 3 вересня КМУ схвалив чотири законопроєкти, необхідні для отримання €1,45 млрд. від ЄС та МВФ