Сьогодні , 3 вересня, Уряд схвалив і спрямував до Верховної Ради чотири законопроєкти, необхідні для виконання міжнародних зобов’язань та залучення зовнішнього фінансування.

Це частина зобов’язань України перед ЄС та МВФ та умова для отримання третього траншу макрофінансової допомоги €1,45 млрд.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Інше ТВ.

Очільник Уряду деталізував інформацію про законопроєкти:

«Перше. Це спрощення адміністрування ПДВ для ФОПів. Також буде підвищення порогу для позапланових перевірок щодо бюджетного відшкодування та від’ємного значення ПДВ — зі 100 тис. до 1 млн грн.



Друге. Правила трансфертного ціноутворення приводимо у відповідність до стандартів ОЕСР та ЄС.



Третє. Для ринків капіталу пропонуємо об’єднати ключові інституції у холдингову структуру та передбачити залучення міжнародного стратегічного інвестора через відкритий конкурс.



Четверте. Про підвищення ефективності ВАКС шляхом запровадження одноосібного розгляду цивільних справ про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави, а також адміністративних справ про застосування санкцій».

Сергій Корецький зазначив, що «від спільної результативної роботи Уряду і парламенту залежить надходження до бюджету значної частини з $29,5 млрд від міжнародних партнерів», тож КМУ розраховує на підтримку Верховною Радою урядових законопроєктів.

Як повідомляло Інше ТВ, Один із комітетів ВР заблокував законопроєкти, необхідні для отримання Україною 2,1 млрд.євро від ЄС