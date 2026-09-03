Адміністрація попереднього американського президента Джо Байдена надала Україні та НАТО “сотні мільярдів доларів” на озброєння. Тепер Дональд Трамп вимагає їх повернення.

Про це заявив Дональд Трамп у дописі у своїй соціальній мережі The Truth Social, передає TrueUA.

Він порівняв витрати на операцію в Ірані з військовою підтримкою Києва. Трамп зазначив, що адміністрація Байдена передала Україні набагато більше боєприпасів, при цьому абсолютно безкоштовно.

На думку американського президента, за фінансову та військову допомогу регіону мала платити саме Європа.

“Сотні мільярдів доларів безкоштовно передали Україні та НАТО, за які заплатила би Європа — якби її лише попросили, але ми вимагатимемо ці гроші, хоча й дещо із запізненням!” — наголосив він.

Дональд Трамп додав, що США володіють “майже необмеженими запасами” боєприпасів середньої та високої якості. За його словами, цих ресурсів набагато більше, ніж країна взагалі могла би використати у військовій операції в Ірані чи будь-якому іншому потенційному конфлікті.

Президент США зауважив, що американське військове виробництво вийшло на раніше небачений рівень. Наразі Америка накопичує арсенали для власних потреб, однак незабаром планує відновити продажі зброї союзникам.

Дональд Трамп при цьому висловив обурення тим, як медіа висвітлюють дії американської армії.

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