Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання Силам оборони 1 526 нових зразків озброєння і військової техніки за 8 місяців 2026 року. З них майже 91% – українського виробництва.
Про це 3 вересня повідомили в Міноборони України, передає Інше ТВ.
Упродовж аналогічного періоду 2025 року оборонне відомство кодифікувало 983 зразки озброєння і військової техніки, зокрема українського було 86%.
Цьогоріч арсенал Сил оборони поповнили новітні зразки безпілотних авіаційних комплексів, зокрема далекобійні deep strike, високотехнологічні middle strike та швидкісні дрони-перехоплювачі.
Також кодифіковано зразки бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів, боєприпасів, засобів зв’язку, засобів радіоелектронної боротьби/розвідки, наземних роботизованих комплексів, автомобілів різного призначення тощо.
Більше технологічного озброєння для Сил оборони
З початку 2026 року найбільше кодифіковано високотехнологічних зразків ОВТ. Більшість з них – українського виробництва.
Міністерство оборони кодифікувало і допустило до постачання Силам оборони України нові та модернізовані зразки ОВТ. Зокрема:
565 українських БпАКів;
256 боєприпасів;
139 засобів зв’язку;
86 НРК;
64 засоби РЕБ/РЕР;
52 автомобілі;
48 зразків бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів;
37 зразків оптики.
Усі зразки відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності.
Кодифікація нелетального забезпечення: що отримали військові
Окрім новітнього летального озброєння, оборонне відомство допустило до постачання велику кількість нелетальних зразків ОВТ вітчизняного виробництва, які вкрай необхідні захисникам для виконання завдань на полі бою та в тилу.
До використання у Силах оборони допущені:
26 вітчизняних зразків техніки тилу;
21 тренажер;
19 інженерних засобів та зразків для розмінування;
10 зразків з технічного обслуговування техніки;
3 зразки радіаційного хімічного і біологічного захисту.
Одним із пріоритетів Міністерства оборони є забезпечення українського війська технологічною перевагою над ворогом. Саме тому в переліку кодифікованих зразків переважають новітні засоби, які відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності.
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