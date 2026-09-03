Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання Силам оборони 1 526 нових зразків озброєння і військової техніки за 8 місяців 2026 року. З них майже 91% – українського виробництва.

Про це 3 вересня повідомили в Міноборони України, передає Інше ТВ.

Упродовж аналогічного періоду 2025 року оборонне відомство кодифікувало 983 зразки озброєння і військової техніки, зокрема українського було 86%.

Цьогоріч арсенал Сил оборони поповнили новітні зразки безпілотних авіаційних комплексів, зокрема далекобійні deep strike, високотехнологічні middle strike та швидкісні дрони-перехоплювачі.

Також кодифіковано зразки бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів, боєприпасів, засобів зв’язку, засобів радіоелектронної боротьби/розвідки, наземних роботизованих комплексів, автомобілів різного призначення тощо.

Більше технологічного озброєння для Сил оборони

З початку 2026 року найбільше кодифіковано високотехнологічних зразків ОВТ. Більшість з них – українського виробництва.

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до постачання Силам оборони України нові та модернізовані зразки ОВТ. Зокрема:

565 українських БпАКів;

256 боєприпасів;

139 засобів зв’язку;

86 НРК;

64 засоби РЕБ/РЕР;

52 автомобілі;

48 зразків бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів;

37 зразків оптики.

Усі зразки відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності.

Кодифікація нелетального забезпечення: що отримали військові

Окрім новітнього летального озброєння, оборонне відомство допустило до постачання велику кількість нелетальних зразків ОВТ вітчизняного виробництва, які вкрай необхідні захисникам для виконання завдань на полі бою та в тилу.

До використання у Силах оборони допущені:

26 вітчизняних зразків техніки тилу;

21 тренажер;

19 інженерних засобів та зразків для розмінування;

10 зразків з технічного обслуговування техніки;

3 зразки радіаційного хімічного і біологічного захисту.

Одним із пріоритетів Міністерства оборони є забезпечення українського війська технологічною перевагою над ворогом. Саме тому в переліку кодифікованих зразків переважають новітні засоби, які відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності.

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