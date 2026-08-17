Глибинна розвідка і високоточні удари по віддалених районах росії – Міністерство оборони кодифікувало вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Довбуш Т40».

Як повідомляють в оборонному відомстві, цей багатофункціональний безпілотний літак стратегічного рівня призначений для глибинної розвідки, коригування вогню, нанесення високоточних ударів по спорудах, техніці та особовому складу противника на значній відстані від лінії бойового зіткнення.

«Довбуш Т40» має розмах крил майже 5 м, може перебувати у повітрі понад добу. Дальності застосування достатньо для ураження об’єктів за Уралом і в російському Сибіру.

Характеристики БпАК «Довбуш Т40»

Під час випробувань безпілотник підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики.

Він має низку переваг перед аналогічними літальними апаратами:

наднизька радіолокаційна помітність;

високопродуктивний двигун з системою електронного впорскування;

різні варіанти ураження цілей – камікадзе або скидання боєприпасу;

інноваційне технологічне оснащення.

Крім того, «Довбуш Т40» вирізняється високою стійкістю до РЕБу.

«Довбуш Т40» – один з найефективніших БпАК

Безпілотний комплекс «Довбуш Т40» виготовили на українському підприємстві, яке має значний досвід виготовлення таких літальних пристроїв.

БпАК «Довбуш Т20» і «Котигорошко» цього підприємства працюють на полі бою з 2022 року, мають одні з найвищих показників ефективності.

Безпілотний літак «Довбуш Т20» свого часу став оптимальним рішенням для ведення розвідки середньої дальності, коригування артилерійського вогню в реальному часі та нанесення точкових ударів. На основі зворотного зв’язку він еволюціонував у далекобійнішу і могутнішу ударну систему «Довбуш Т40».

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