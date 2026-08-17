Іскра знову українська – ССО звільнили населений пункт і взяли 30 окупантів у полон.

Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій.

-Показуємо, як відбувалася операція зі звільнення н.п. Андріївка-Клевцове (радянська назва Іскра)— населеного пункту, який російські війська тривалий час намагалися захопити малими групами.

На Олександрівському напрямку окупанти поступово просочувалися в населений пункт та займали позиції.

Оператори підрозділ 3-го полку ССО у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій ССО провели комплексну операцію зі звільнення населеного пункту. На відео – наземна фаза операції: просування спецпризначенців, витіснення противника з позицій та відновлення контролю над територією.

30 військовослужбовців рф були змушені здатися в полон. Тих, хто продовжив чинити опір, було знищено. Андріївка-Клевцове знову під контролем України.