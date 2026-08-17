В Україні 17 та 18 серпня очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози, а в окремих районах також град та шквальний вітер до 20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС.

За даними Українського гідрометцентру, 17 серпня у другій половині дня та до кінця доби грози прогнозуються у більшості західних та північних областей, а також на Вінниччині. В окремих районах можливі град та шквали зі швидкістю 15–20 м/с.

18 серпня грози збережуться на заході України. Вдень негода також очікується у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Місцями синоптики прогнозують град та шквали до 15–20 м/с.

В Укргідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Під час грози мешканців закликають дотримуватись правил безпеки та бути особливо уважними.