Нагадаємо, 27 серпня Трамп підписав указ, яким перейменував озеро Онтаріо на кордоні США та Канади на «озеро Америка». Але більшість американців не підтримує таке рішення.

Про це свідчить результати опитування Ipsos, передає Укрінформ.

Згідно з даними дослідження, 63% респондентів проти відповідного указу президента, підтримують ініціативу глави Білого дому лише 14%, ще 21% не визначилися.

Зазначається, зокрема, що проти перейменування виступають 84% демократів, 65% незалежних виборців і 43% республіканців.

Окрім того, 68% опитаних вважають, що США мають бути готовими до компромісів у торговельній суперечці з Канадою, натомість 25% виступають за жорсткішу позицію. Додаткове підвищення мит на канадські товари не підтримують 57% респондентів.

За даними опитування, 46% американців покладають більшу відповідальність за суперечку на США, 12% – на Канаду, а 18% вважають відповідальними обидві країни. 40% респондентів очікують негативного впливу тарифів на своє фінансове становище.

Опитування проводилося 28–30 серпня 2026 року серед 1023 американців. Похибка становить ±3,5%.