«Щойно провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками Президента Америки. Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічей. Є попередні дати. Ми розраховуємо побачити представників Президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є: буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні – на рівні, змістовно.

Говорив з Генеральним прокурором Русланом Кравченком по ситуації між Службою безпеки України та ГУР МО. Вже є дві підозри учасникам – тим, хто причетний до стрілянини: співробітнику СБУ та співробітнику ГУР. Перевіряються і всі інші обставини того, що сталося, від першого дня всієї цієї історії.



Важливо, щоб правда була. І щоб повторення таких ситуацій не було. Тому щодо керівників цих двох органів, СБУ та ГУР, буде надана оцінка за результатами службового розслідування. І вже є кадрові рішення по обох структурах – будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію. Цілком справедливо: обидві структури повинні відповідати, обидві структури діяли так, як точно не має бути.



Дякую всім, хто захищає Україну, українців і дбає про життя. Слава Україні!»



Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1653-го дня повномасштабної війни.

Як повідомляло Інше ТВ, Після перестрілки між СБУ і ГУР прокуратура повідомила 2 підозри