Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

-Збройний інцидент між військовослужбовцями СБУ та ГУР МО України, який стався 1 вересня у Києві, викликав значний суспільний резонанс.

За фактами застосування вогнепальної зброї двом учасникам подій повідомлено про підозру:

— співробітнику СБУ за ч. 2 ст. 365 КК України;

— військовослужбовцю ГУР МО України за ст. 348 КК України.

У межах розслідування призначено комплекс експертиз. Вони мають дати чіткі відповіді щодо всіх обставин застосування зброї, походження слідів пострілів та інших речових доказів, вилучених на місці події.

За минулу добу суспільство вже почуло різні версії того, що сталося. Вони суттєво відрізняються одна від одної. Наше завдання — встановити факти, перевірити дії та заяви всіх учасників та надати їм належну правову оцінку.

Слідство триває.

Окремо щодо зникнення військовослужбовця РДК ГУР МО України. Ще 1 вересня за цим фактом було розпочато окреме досудове розслідування. Встановлюємо повну картину того, що сталося: осіб, причетних до його зникнення, мотиви їхніх дій, маршрут переміщення та інші обставини. Після цього будуть ухвалені відповідні процесуальні рішення.