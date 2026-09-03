Заступник командира російського добровольчого корпусу Степан Каплунов стверджує, ніби після затримання з ним взаємодіяв сам виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Олександр Поклад.

Про це він сказав у відеозверненні, яке поширив російський добровольчий корпус.

За його словами, Поклад безпосередньо працював із ним перші три доби після його «бандитського викрадення».

У СБУ, мовляв, через «фізичний і психологічний тиск» на нього намагалися дискредитувати заступника командира «Спецпідрозділу Тимура» Дмитра Іванова й керівника Офісу президента, колишнього очільника ГУР, Кирила Буданова.

Крім того, Каплунов каже, що працівники СБУ намагалися підкинути в його помешкання невідомі речі — РДК поширив відео, на якому невідомі заходять у під’їзд із великими сумками.

Раніше Головне управління розвідки опублікувало заяву, у якій повідомило, що проти нього та його бойових підрозділів «розгортається цілеспрямована кампанія дезінформації», до якої буцімто планують залучити медіа, блогерів та Telegram-канали «з сумнівною репутацією», зокрема й за фінансову винагороду.