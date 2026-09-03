Глава уряду Сергій Корецький доручив Держпродспоживслужбі спільно з Міністерством освіти, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики негайно перевірити на місцях якість організації харчування для учнів 1–11 класів.

-Держава передбачила необхідне фінансування, щоб діти в кожній без винятку школі отримували якісні обіди.

Усі виявлені проблеми мають бути усунуті без зволікань. Також доручив Міністерству освіти зібрати зворотний зв’язок від батьків та забезпечити належне реагування.

Нагадаємо, Влада Миколаєва відзвітувала про підготовку сезонного меню для школярів. Батьки вже кажуть, що не все так, як на картинках (ФОТО)