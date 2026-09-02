До початку 2026/2027 навчального року на базі КВП з організації харчування у навчальних закладах провели підготовку чотиритижневого сезонного меню з одноразовим харчуванням для здобувачів освіти, повідомляють на підприємстві.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

«Меню сформували з урахуванням сезонності продуктів, харчової та енергетичної цінності страв, а також фізіологічних потреб дітей відповідного віку.

Усі страви готуватимуть відповідно до затверджених технологічних карток, що забезпечує дотримання рецептури, технології приготування та визначеного виходу готової продукції.

Для кожної страви, передбаченої меню, підготовлено фотоматеріали. Вони демонструють, як виглядатиме харчування школярів упродовж чотирьох тижнів.

Меню погоджене Головним управлінням Держпродспоживслужби та розроблене відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №305.

Таким чином, до нового навчального року система харчування підготовлена з урахуванням встановлених вимог до якості, безпечності та харчової цінності страв», – зазначається в повідомленні міськради.

Сьогодні, 2 вересня, коли у школярів розпочалися повноцінні заняття, батьки почали коментувати вчорашню новину. Кажуть – не все так гарно, як на картинках.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині проєкт з контролю якості шкільного харчування «Хвилька харчування» охоплює вже 40 закладів освіти