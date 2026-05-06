У Миколаївській області працює експериментальний цифровий проєкт, який змінює підхід до контролю якості шкільного харчування, – «Хвилька харчування».

Про роботу інструменту, який дозволяє батькам швидко реагувати, а відповідальним службам – оперативно діяти, повідомляє «Миколаївщина цифрова/ОВА».

«Хвилька харчування» створена для батьків і дітей – щоб впливати на якість шкільного харчування просто, швидко і зрозуміло.

У центрі проєкту, який працює у пілотному форматі та вже охоплює 40 закладів освіти, — Telegram-бот «Хвилька».

Тут відпрацьовується головне: як швидко подається звернення, як взаємодіють служби і як оперативно вирішуються питання.

Уже зараз є такі результати:

• 159 діалогів та 27 запитів;

• 116 розмов;

• 762 повідомлення.

Ініціатива впроваджена за підтримки начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма спільно з управлінням цифрового розвитку, Департаментом освіти і науки та Головним управлінням Держпродспоживслужби в області.

