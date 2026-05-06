Станом на 08:00 6 травня вогнеборці та лісівники продовжують ліквідовувати лісову пожежу, повідомлення про яку надійшло близько 15.30 год 5 травня 2026 року, на території Верхньо-Воловецького лісництва. Площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Закарпатській області та Закарпатській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

До гасіння залучено 243 людини та 46 одиниць техніки, з них від ДСНС — 138 рятувальників і 36 одиниць техніки. На допомогу закарпатським рятувальникам долучено колег з Львівської та Івано-Франківської областей. Загалом 58 рятувальників та 14 одиниць техніки

Планується залучення авіації ДСНС.

Також до ліквідації пожежі долучено 105 працівників Карпатської філії ДП «Ліси України» та 10 одиниць техніки, зокрема автоцистерну, 6 пожежних модулів і 3 одиниці іншої техніки.

Роботи з ліквідації пожежі тривають.

Мукачівською окружною прокуратурою зареєстроване кримінальне провадження за фактом пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва Свалявського надлісництва Карпатської філії ДП “Ліси України”. Попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 245 КК України (знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, що спричинили тяжкі наслідки).

