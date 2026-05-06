В деяких областях України в середу, 6 квітня, а також упродовж наступних двох днів попереджають про пожежну небезпеку, пише ЛБ.

“6-8 травня в Україні, крім Криму, 6 травня і східних, Запорізької, 7-8 травня і Львівської, 8 травня й Волинської, Рівненської, Закарпатської та Житомирської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, – йдеться в повідомленні.

6 травня в Україні без опадів.Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень на крайньому заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 19-25°, у західних, північних, місцями центральних областях 24-29°.

На Київщині та в Києві також без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 8-13°, вдень 24-29°; у Києві вночі 11-13°, вдень 27-29°.