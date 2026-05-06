Лондонський “Арсенал” мінімально переміг мадридський “Атлетіко” у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів та забезпечив собі вихід до фіналу турніру. Про це повідомляється за підсумками гри, пише УНН.

Перший поєдинок тиждень тому в Іспанії завершився результативною нічиєю 1:1, тож доля путівки до фіналу вирішувалася в Лондоні. Матч у Великій Британії виявився напруженим і обережним – команди створили небагато моментів і рідко загрожували воротам.

Єдиний гол у зустрічі забив Букайо Сака наприкінці першого тайму, чим і забезпечив перевагу господарям.

У другому таймі “Атлетіко” намагався відігратися, однак оборона “Арсеналу” витримала тиск. Фінальні хвилини гри супроводжувалися емоційною боротьбою як на полі, так і на трибунах, але рахунок залишився незмінним.

Завдяки перемозі “Арсенал” вперше за 20 років пробився до фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Ім’я суперника лондонців стане відоме вже 6 травня. У другому півфіналі зіграють мюнхенська “Баварія” та французький ПСЖ, які у першому матчі видали результативну гру з дев’ятьма голами, де перемогу здобула французька команда.