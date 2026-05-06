Розпочалася 1533-тя доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 06.05.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 13 ракет, здійснив 77 авіаційних ударів, скинув 244 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10301 дрон-камікадзе та здійснив 3651 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 102 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу окупантів та три гармати.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 96 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши п’ять керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Стариця, Лиман та у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку агресор двічі атакував в бік Радьківки та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Діброва та в районі Торського.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед в районі Закітного.

На Краматорському напрямку минулої доби наші воїни відбили одну ворожу атаку в напрямку Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Покровськ, Молодецьке, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Біляківка, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку противник 14 разів атакував у бік населених пунктів Злагода, Добропілля, Данилівка, Березове, Єгорівка, Степове та Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Залізничне, Гірке, Прилуки, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили три ворожі атаки в бік Антонівки та о. Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1050 окупантів. Загальні втрати ворога