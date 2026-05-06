Протягом 5 травня на Миколаївщині рятувальники ліквідували 9 пожеж.

Наймасштабнішою стала пожежа складського приміщення у Заводському районі Миколаєва — її ліквідовано на площі 400 кв. м.

У селищі Засілля Заводської ТГ Миколаївського району вогнеборці загасили займання тюкованої соломи на території приватного домоволодіння площею 100 кв. м.

У місті Новий Буг ліквідовано пожежу господарчої споруди. Завдяки діям рятувальників вдалося не допустити розповсюдження вогню на житловий будинок.

В інших випадках горіли очерет, дерева та сміття.

Причини пожеж встановлюються.

Загалом від ДСНС до гасіння залучались 80 рятувальників, 15 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної охорони «Заводське».