Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 337 170 (+1 050) осіб
танків – 11 918 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 515 (+5) од.
артилерійських систем – 41 478 (+92) од.
РСЗВ – 1 775 (+5) од.
засоби ППО – 1 363 (+2) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 352 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 332 (+12) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 276 061 (+2 031) од.
крилаті ракети – 4 585 (+1) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 94 312 (+282) од.
спеціальна техніка – 4 170 (+0) од.
Дані уточнюються.