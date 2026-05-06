США завершили військову операцію “Епічна лють” проти Ірану та переходять до нової місії із забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо під час пресконференції, пише УНН.

Рубіо підтвердив завершення операції “Епічна лють” та перехід до нового етапу.

За словами глави Держдепу, Вашингтон офіційно завершив один із етапів військових дій проти Ірану, про що було повідомлено Конгресу.

“Епічна лють”, як повідомив Конгрес президент, ми завершили цей етап. Зараз ми переключилися на “Проєкт Свобода – заявив Рубіо.

Він уточнив, що подальші дії США зосереджені на іншому напрямку, який має стратегічне значення для глобальної торгівлі.

За словами держсекретаря, нова операція має на меті гарантувати безпечний транзит комерційного флоту через Ормузьку протоку – один із ключових світових маршрутів постачання енергоносіїв.

Рубіо зазначив, що мова йде про забезпечення проходження тисяч торговельних суден через регіон, де останнім часом зросла військова напруженість.