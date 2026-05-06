Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні керованих авіаційних боєприпасів JDAM-Extended Range (JDAM-ER) та супутнього обладнання в межах програми Foreign Military Sale загальною орієнтовною вартістю 373,6 млн доларів США, пише Iнтерфакс.

“Міністерство оборони США ухвалило рішення про схвалення можливого продажу військової техніки за кордон (Foreign Military Sale) уряду України у вигляді комплектів Joint Direct Attack Munitions – Extended Range та пов’язаного обладнання. Орієнтовна загальна вартість становить 373,6 мільйона доларів США”, – йдеться в заяві.

У відомстві наголошується, що постачання підвищить здатність України протидіяти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши додаткові можливості для виконання завдань із самооборони та регіональної безпеки. Водночас зазначається, що Україна не матиме труднощів із впровадженням цих систем у свої збройні сили, а сам продаж не змінить базового військового балансу в регіоні.

Головним підрядником визначено компанію Boeing зі Сент-Луїса, штат Міссурі. У повідомленні також підкреслюється, що реалізація цього рішення не матиме негативного впливу на оборонну готовність США.

У заяві зазначено, що уряд України звернувся із запитом на закупівлю 1 200 хвостових комплектів KMU-572 для керованих авіаційних боєприпасів JDAM та 332 комплектів KMU-556 JDAM, а також супутнього обладнання і компонентів, до яких входять системи підривників FMU-139, запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, технічна документація, програмне забезпечення, транспортна підтримка, а також інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників, необхідні для забезпечення експлуатації та обслуговування цього озброєння.