У ніч з 6 на 7 травня українці зможуть спостерігати метеоритний потік Ета-Аквариди. Період активності цього явища триває з кінця квітня до другої половини травня, однак саме в ці дати прогнозується його максимум, передає УНН.

Період активності та пік

Метеорний потік Ета-Аквариди активний щороку орієнтовно з 19 квітня до 28 травня. Найвища інтенсивність припадає на ніч з 6 на 7 травня. У цей період кількість метеорів досягає максимальних значень для потоку.

За оцінками астрономів, у Південній півкулі інтенсивність може становити до 60 метеорів за годину. У Північній півкулі, зокрема в Україні, показник нижчий і становить до 30 метеорів на годину за сприятливих умов. Фактична кількість видимих метеорів залежить від стану атмосфери, рівня освітлення та розташування спостерігача.

Як з’явився потік Ета-Аквариди

Ета-Аквариди пов’язані з Кометою Галлея, яка рухається навколо Сонця з періодом близько 76 років. Під час свого руху комета залишає в космічному просторі частинки пилу та дрібні уламки.

Коли Земля проходить через цей потік частинок, вони входять в атмосферу планети та згоряють у щільних шарах повітря. У результаті виникають світлові явища, відомі як метеори.

Швидкість входження частинок в атмосферу — близько 65 кілометрів за секунду. Така швидкість впливає на характер спостережуваних явищ: метеори мають коротку тривалість “життя” й залишають по собі світлові сліди, які можуть зберігатися протягом кількох секунд.

Як побачити потік Ета-Аквариди

Зазначимо, що в 2026 році на умови спостереження за метеорами впливатиме спадний Місяць. Його світло зменшить видимість слабких метеорів. У таких умовах найпомітнішими залишаться яскраві об’єкти.

Тому, аби насолодитися цим унікальним астрономічним явищем, варто обирати місця з мінімальним рівнем штучного освітлення. Ідеально, якщо це буде майданчик для спостережень за містом, де світло від ліхтарів, вивісок і будинків не перешкоджатиме видимості небесних тіл.

Важливий фактор — погодні умови. Адже хмарність або туман унеможливлять спостереження.

Окремо слід враховувати адаптацію зору до темряви. Для цього необхідно побути у напівтемряві щонайменше 15–20 хвилин перед початком спостереження. Яскраві джерела світла (зокрема, екрани мобільних пристроїв), знижують чутливість ока та впливають на можливість бачити метеори.

Коли та де спостерігати за потоком Ета-Аквариди

Найсприятливіший час для спостереження — перед світанком. У цей період радіант потоку піднімається вище над горизонтом, що підвищує ймовірність побачити метеори неозброєним оком.

Радіант Ета-Акварид розташований у сузір’ї Водолій. Для спостерігачів у Північній півкулі він буде розміщуватися низько над горизонтом, що і вплине на загальну кількість видимих об’єктів.

Астрономи рекомендують оглядати не лише ділянку неба в напрямку радіанта, а й інші частини небосхилу, щоб побачити яскраві метеори напевно.

Додаткові умови для спостереження

Спостереження не потребує спеціального обладнання. Для того, щоб побачити метеори на власні очі, достатньо відкритого огляду неба. Використання телескопів або біноклів неефективне через вузьке поле зору.

Готуючись спостерігати за небесними тілами, необхідно також врахувати температуру повітря в нічний час. Адже навіть у травні можливе зниження температури, що впливає на комфорт під час спостереження. Тому варто подбати про теплий одяг та зігріваючі напої.

Також важливо враховувати безпекові фактори, пов’язані з перебуванням на відкритих ділянках у темний час доби. Варто обирати знайомі локації або місця з мінімальним рівнем ризику.

Чому метеори потоку Ета-Аквариди унікальні

Метеори саме цього потоку здатні дуже швидко рухатися. Частина з них залишає світлові сліди, які можуть зберігатися протягом кількох секунд після зникнення самого метеора.

Інколи серед метеорів трапляються яскравіші об’єкти, які виділяються на тлі інших. Їхня поява залежить від розміру частинок, що входять в атмосферу.

Інтенсивність потоку змінюється залежно від природних умов та положення Землі у потоці частинок. За сприятливих умов спостерігати це природне явище можливе протягом кількох годин вночі та зранку.