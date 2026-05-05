За результатами обстежень і на підставі інформації ГУ ДСНС у Миколаївській області у квітні 2026 року державними інспекторами виконано 15 розрахунків шкоди, завданої забрудненням атмосферного повітря через обстріли.

Як повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, пожежі, спричинені атаками, охопили екосистеми на площі 1,55 гектара. Займання виникали також у житлових будинках і громадських місцях у кількох громадах області, пошкоджено об’єкти малого бізнесу, заклади торгівлі, транспортну та енергетичну інфраструктуру.

Загальна сума обрахованої шкоди від пожеж за квітень становить понад 3,5 млн грн. Обсяг викидів у атмосферу сягнув 1153 тонн, з яких 1140 тонн припадає на діоксид вуглецю.

Отримані дані систематизуються та використовуються для подальшої фіксації збитків, завданих внаслідок збройної агресії.

