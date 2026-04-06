Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу проведено розрахунок шкоди, заподіяної забрудненням атмосферного повітря, внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури у лютому 2026 року.

Про це повідомили в ДЕІ, передає Інше ТВ.

Після обстрілу на енергетичному об’єкті виникла пожежа, яка тривала понад десять годин. Вогнем було охоплено близько 100 квадратних метрів території, у процесі горіння знищено приблизно 75 тонн паливно-мастильних матеріалів.

У результаті в атмосферне повітря потрапило 266 тонн забруднюючих речовин, з яких 265 тонн становить діоксид вуглецю.

Загальний розмір шкоди, завданої викидом забруднюючих речовин до атмосферного повітря, становить 1 489 413 гривень. Отримані дані включено до матеріалів обліку екологічних збитків, спричинених збройною агресією.

Як повідомляло Інше ТВ, Збитки атмосферному повітрю від пожеж після обстрілів Миколаївщини у січні 2026 року перевищили 1,6 млн.грн.