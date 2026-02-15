Протягом січня 2026 року Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу продовжувала обстеження об’єктів, що зазнали пошкоджень унаслідок ворожих атак. Роботи проводилися з метою фіксації наслідків та визначення розміру завданої шкоди.

Як повідомили в ДЕІ Південно-Західного округу, за підсумками проведених заходів виконано 6 розрахунків збитків, завданих атмосферному повітрю. Джерелом забруднення стали пожежі, спричинені обстрілами трансформаторних підстанцій та інших постраждалих об’єктів. Загальна площа горіння склала 560 кв.м. Зафіксовано згоряння 76 тонн паливно-мастильних матеріалів.

Сумарний розмір обрахованої шкоди атмосферному повітрю за січень 2026 року становить 1,6 млн грн. Маса викидів забруднюючих речовин у повітря сягнула майже 292 тонн, із яких близько 290 тонн — діоксид вуглецю.

Інспекція продовжує системну роботу з документування екологічних наслідків бойових дій. Отримані дані використовуються для подальших правових та компенсаційних процедур.

Як повідомляло Інше ТВ, У грудні 2025 року шкода довкіллю внаслідок пожеж, викликаних російськими обстрілами Миколаївщини, склала понад 253 тис.грн.