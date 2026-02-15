Імміграційні органи США до кінця 2026 року планують значно збільшити кількість місць, в яких можна буде утримувати затриманих мігрантів.

Про це пише AFP у суботу, 14 лютого, з посиланням на нещодавно опубліковані урядові документи, передає DW. На відповідні цілі планують витратити 38,3 мільярда доларів.

На час повернення Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів у січні 2025 року, в ізоляторах Служби імміграційного та митного контролю США (ICE) перебували близько 40 тисяч мігрантів. Тепер його адміністрація прагне забезпечити можливості для утримання 100 тисяч нелегалів.

Згідно документами, цього року ICE планує посилення “операцій з виконання законів та арештів”, тож завдяки зазначеному фінансуванню має намір збільшити місткість установ для нелегалів до 92 600 місць.

Зокрема, ICE отримає та відремонтує вісім “великих центрів утримання під вартою”, в яких можуть перебувати 7-10 тисяч людей, та 16 “місць обробки”, розрахованих на 1,-1,5 тисячі людей. Також у документах ідеться, що служба придбає “10 існуючих об’єктів “під ключ”, де ICE… вже працює”. Служба планує ввести нові об’єкти в експлуатацію до 30 листопада.

AFP зауважує, що раніше повідомлялося про звинувачення у медичній недбалості, антисанітарних умовах харчування та жорстких умовах у центрі утримання ICE в Техасі.

