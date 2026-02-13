Адміністрація президента США Дональда Трампа витратила понад 40 млн доларів на депортацію близько 300 мігрантів до віддалених держав, з якими вони не мали жодного зв’язку. Про це пише Bloomberg з посиланням на звіт демократів Комітету з міжнародних відносин Сенату США, пише Кореспондент.

Згідно зі звітом, середня вартість однієї такої депортації становила приблизно 133 тисячі доларів. У деяких випадках витрати були значно вищими. Зокрема, для депортацій до Руанди середня вартість сягнула близько 1,1 млн доларів на особу, яких країна прийняла сім.

Значна частина коштів була перерахована безпосередньо урядам п’яти держав – Екваторіальної Гвінеї, Сальвадору, Палау, Есватіні та Руанди, без використання зовнішніх аудиторів для контролю витрат. Загалом ці країни отримали близько 32 млн доларів.

У звіті також наводяться приклади індивідуальних депортацій. Громадянина Мексики депортували до Південного Судану, на що витратили близько 91 тисячі доларів. Через кілька тижнів його перевезли до Мексики.

В іншому випадку громадянина Ямайки відправили до Есватіні орієнтовно за понад 181 тис. доларів, хоча існував наказ про його повернення на батьківщину. Згодом США повторно оплатили його транспортування.