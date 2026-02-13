До кінця лютого у київських пунктах незламності відбудеться серія концертів класичної музики в межах українсько-американського проєкту солідарності “Холодна зима-2026: Київ і Сієтл разом”, повідомили організатори заходів, пише Iнтерфакс.

“Коли забирають усе інше – тепло, безпеку, впевненість – музика повертає найважливіше: людяність. Ці концерти – про солідарність з українцями і про просте послання: ви не самі, ми разом”, – підкреслила очільниця The Humanity Funds, співорганізатора проєкту, Сілке Джонстон.

Перший концерт із запланованих шести відбудеться ввечері 13 лютого на Центральному залізничному вокзалі столиці.

Звучатиме українська та американська класична музика у виконанні оркестру “Київ-Класик” під керівництвом артиста ЮНЕСКО в ім’я миру, народного артиста України Германа Макаренка.

У програмі – твори Семена Гулака-Артемовського, Мирослава Скорика, Джорджа Гершвіна та інших композиторів, а також українська народна пісня “Ой на горі два дубки”.