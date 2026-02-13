Німеччина та Франція ведуть переговори щодо європейського ядерного стримування. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, передає Кореспондент.

“Перший обов’язок Європи та Німеччини – визнати нову реальність, з якою вона стикається”, – зазначив він.

За словами Мерца, альянс зрозумів, що його свобода перебуває під загрозою, і “має бути готовим до змін та жертв”.

Він додав, що ЄС зміцнить свої розвідувальні служби, але також повинен мати власну стратегію безпеки.

Також Мерц зазначив, що розпочав конфіденційні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо європейського ядерного стримування.

“Німеччина розглядає це відповідно до своїх правових ядерних зобов’язань, як частина НАТО”, – заявив він.